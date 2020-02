Dal punto di vista della fortuna televisiva, Gomorra ha avuto il merito di raccogliere e fare una cesura di tutte le produzioni iconiche sulla malavita italiana. L’intreccio narrativo si è poi rivelato al di sopra di ogni aspettativa, e lo show ha conquistato larghe fette di pubblico grazie alla sensibilità con cui vengono descritte cere tematiche di un paese schiacciato tra stereotipi e voglia di riscatto. L’adattamento del libro di Roberto Saviano su Sky Italia ha dato nuova linfa alle serie tv nel mercato italiano per una nuova stagione all’insegna di produzioni di qualità.

Gomorra 5 è in lavorazione, scopriamo i retroscena

Come ben sappiamo di Gomorra, tra una stagione e quella successiva c’è sempre stato un intervallo di circa un anno e mezzo, intervallata quest’ultima volta dal film L’Immortale su Ciro Di Marzio uscito al cinema a fine 2019.

L’Immortale è un capitolo inedito nel racconto di Gomorra che s’integra perfettamente all’interno del continuum narrativo della serie, facendo da collante tra la quarta e la futura quinta stagione. Sono in molti a sperare in un ritorno di Ciro Di Marzio nella quinta stagione di Gomorra e non è detto che ciò sia solo un’idea dei fan.

Parlando di cast di attori per la quinta stagione, purtroppo sappiamo ben poco. Oltre a Salvatore Esposito, il cui alter ego Gennaro Savastano probabilmente rappresenterà il fulcro del racconto della quinta stagione, di altri attori o personaggi ancora non si parla. C’è tuttavia grande attesa per scoprire chi interpreterà l’enigmatico ‘U Maestrale, personaggio misterioso alleato di Genny nella nuova guerra tra bande introdotto alla fine della quarta stagione.