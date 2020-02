Le 2 offerte di 3 italia da attivare subito, e che includono anche tanti giga di traffico, sono Play 50 Unlimited e Play Power Digital 60GB, splendide soluzioni che riservano tantissime sorprese a coloro che potranno effettivamente accedervi.

Il problema è sempre lo stesso, le limitazioni relative alla provenienza; avete capito bene, entrambe sono distribuite come operator attack, ergo disponibili, nel primo caso per i clienti di Iliad o di un MVNO, nel secondo solamente per gli uscenti da un operatore virtuale. I costi iniziali variano in relazione alla promozione scelta, ma con ogni soluzione sarà necessario effettuare la portabilità del numero originario.

3 Italia: quale scegliere tra Play Power Digital o Play 50 Unlimited

La Play 50 Unlimited è la promozione da richiedere in ogni punto vendita a 6,99 euro al mese, la cifra da versare inizialmente è stata recentemente azzerata completamente, richiedendo difatti il versamento di soli 10 euro per l’acquisto della SIM. All’interno dell’offerta trovano posto comunque 50 giga di traffico dati e illimitati minuti per telefonare a chiunque.

La Play Power Digital 60GB è invece da richiedere solo ed esclusivamente sul sito ufficiale, prevede un prezzo fisso di 6,99 euro al mese, per godere di 200 SMS da inviare a chiunque, 60 giga alla massima velocità possibile, nonché illimitati minuti di chiamate verso tutti. Il costo di attivazione, in questo caso, corrisponde esattamente a 20 euro con 20 euro di credito residuo già incluso.

La navigazione è prevista di base in 3G, ma l’utente potrà effettivamente richiedere l’accesso al 4G al costo di 1 euro al mese (salvo eventuali promozioni gratuite per i nuovi iscritti).