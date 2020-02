Tutti coloro che si vogliono avvicinare per la prima volta al mondo Wind, rispettando però determinate condizioni, senza doversi necessariamente recare in negozio per l’attivazione, possono appoggiarsi alla All Inclusive 50 Flash+.

La promozione è ad oggi distribuita sempre in versione operator attack, ovvero raggiungibile solamente da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un MVNO, ma nasconde al proprio interno alcune particolarità che la rendono più economica di altre. Prima di tutto è attivabile online con spedizione a domicilio della SIM ricaricabile; i costi iniziali sono completamente azzerati (si pagano solamente 10 euro per la SIM), a patto che quest’ultima resti attiva per un periodo di almeno 24 mesi, in caso contrario verranno addebitati sul credito residuo, se presente.

Per dovere di cronaca, segnaliamo che è possibile prenotarla online ed attivarla in un secondo momento in negozio, ma in questo caso sarà necessario pagare un contributo di 11,99 euro (in aggiunta a quanto indicato in precedenza).

Passa a Wind: la promozione da 50 giga al mese

La All Inclusive 50 Flash+ nasconde comunque al proprio interno un bundle pressoché infinito, gli utenti riescono ad accedere a 100 SMS da poter spedire a chiunque desiderino, 50 giga di traffico dati alla massima velocità attualmente disponibile, passando per illimitati minuti per telefonare ad ogni numero di telefono.

Il prezzo fisso da versare all’operatore telefonico corrisponderà esattamente a 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, sempre e soltanto da pagare tramite credito residuo e non conto corrente (non è attualmente disponibile la versione easy pay della promozione).