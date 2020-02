WhatsApp: con un trucco segreto possono spiarvi gratis

In un modo o nell’altro la concorrenza sta provando ad avvicinarsi a WhatsApp, applicazione che negli anni ha messo abbastanza fieno in cascina da proteggersi da ogni forma di minaccia. Ovviamente non parliamo solo della concorrenza, ma anche di tutte le problematiche che arrivano in chat costantemente tra truffe e inganni vari. Uno dei problemi più grandi che l’applicazione colorata di verde è riuscita a risolvere in quest’ultimo quinquennio è sicuramente la presenza dello spionaggio, la quale non è più così assidua come prima.

Le tante applicazioni a pagamento che in molti hanno scaricato tempo addietro non funzionano più, dato che WhatsApp si è adoperata in maniera ferrea per eliminarle. Secondo alcuni utenti per esisterebbe un’alternativa molto semplice da utilizzare che andrebbe a spiare però solo i movimenti.

WhatsApp, in questo modo possono spiarvi in ogni orario di entrata o uscita dalla vostra piattaforma di messaggistica istantanea

Il nome da tenere sott’occhio è Whats Tracker, applicazione molto semplice da scaricare che permette a chiunque di potervi spiare in ogni momento. Questa piattaforma è un’applicazione di terze parti, ed è gratuita oltreché legale al 100%.

Installandola sul vostro smartphone potrete tranquillamente selezionare diversi utenti da monitorare all’interno dei vostri contatti WhatsApp. Quando questi entreranno in chat riceverete una notifica istantanea. La stessa cosa avverrà nel momento in cui questi decideranno di uscire dall’applicazione di messaggistica. L’interfaccia dell’applicazione è estremamente intuitiva, e permette anche alcune statistiche a fine giornata. Infatti potrete ricevere un report con tutti gli orari di entrata ed uscita degli utenti che state monitorando.