Il volantino Unieuro, grazie anche ad un ottimo Fuoritutto, riesce ad abbassare notevolmente i prezzi di vendita dei prodotti più in voga del periodo, siano essi smartphone o afferenti alla tecnologia generale.

Dato il grandissimo successo delle soluzioni precedenti, Unieuro ha giustamente pensato di proseguire sulla stessa lunghezza d’onda, arrivando a proporre al pubblico italiano nuovi sconti fruibili sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio. Coloro che acquisteranno dal sito ufficiale, lo ricordiamo, saranno inoltre costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Volantino Unieuro: queste offerte sono invitanti

I prezzi proposti a tutti gli effetti dal volantino Unieuro riescono a superare di gran lunga le aspettative dei consumatori italiani, sebbene comunque non riguardino dispositivi di fascia troppo elevata. Fino al 13 febbraio sarà possibile pensare di acquistare uno Huawei P30 Lite New Edition spendendo meno di 400 euro, passando anche per l’ottimo Oppo Reno 2Z a 299 euro.

In alternativa, comunque, sono acquistabili moltissimi wearable a prezzi molto bassi, come ad esempio il Samsung Galaxy Watch Active a 179 euro, oppure uno Huawei Watch GT a 139 euro (non propriamente l’ultimo sul mercato, ma di grande spessore lo stesso).

Le offerte naturalmente non si fermano qui, approfittate anche delle pagine che trovate qui sotto per scoprire i migliori prezzi legati agli elettrodomestici, alle televisioni, ai notebook o agli accessori per l’informatica. Ricordate, gli acquisti possono essere effettuati ovunque sul territorio e sul sito ufficiale.