Il volantino MediaWorld è senza limiti, in questi primi giorni del mese di Febbraio è stata lanciata una campagna promozionale, chiamata Mega Sconti, tramite la quale gli utenti hanno la possibilità di risparmiare su tantissimi modelli di tecnologia generale.

Gli acquisti, come sempre accade in situazioni di questo tipo, possono essere portati avanti sia in negozio che direttamente sul sito ufficiale; scegliendo di completare la compravendita online, tuttavia, potreste essere costretti a pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

Per i codici sconto e le offerte Amazon, invece, ecco il nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino MediaWorld: le offerte fanno faville

I prodotti effettivamente in promozione sono tantissimi, oltre 1171, per questo motivo creare un elenco dettagliato in un articolo è pressoché impossibile (consigliamo difatti il collegamento al sito ufficiale).

Osservando comunque da vicino il mondo degli smartphone, l’attenzione cade prima di tutto sullo Xiaomi Redmi Note 8T in vendita a 169 euro, una perfetta occasione per risparmiare per coloro che non pretendono troppo dal proprio dispositivo e vogliono comunque godere di discrete prestazioni.

In alternativa è possibile puntare verso lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, un altro medio di gamma dal prezzo di 254 euro circa, molto più performante del precedente e davvero soddisfacente con quella cifra. Ultimo, ma non per importanza, lo Xiaomi Mi Note 10, top di gamma assoluto con la sua pentacamera da 108 megapixel ed una serie di caratteristiche tecniche che lo contraddistinguono dalla massa.

Il volantino MediaWorld è attivo fino al 12 febbraio, sia online che nei vari negozi.