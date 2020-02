Il risparmio è di casa nel volantino Euronics grazie alla presenza degli sconti del 50%, o la campagna promozionale chiamata “Facciamo a metà”, con la quale l’azienda offre all’utente la possibilità di ottenere una riduzione notevole sul prodotto meno caro.

Il meccanismo che regola il volantino non è propriamente inedito, già lo avevamo visto in passato, ma resta sicuramente un’ottima occasione per godere di prezzi bassi e di un risparmio da non prendere sotto gamba. L’utente non deve far altro che scegliere due prodotti, di cui uno deve costare almeno 499 euro, recarsi in cassa e godere del 50% di sconto sul meno caro, semplice no?

Le limitazioni non sono particolarmente impegnative o “pressanti”, basterà non acquistare due modelli della stessa categoria merceologica, ed evitare i marchi Bose, iRobot, Dyson, Apple o le console game.

Euronics: il volantino sprizza occasioni da tutti i pori

Per comprendere al meglio la vicenda, facciamo un piccolissimo esempio: ipotizzando di acquistare un televisore da 800 euro ed uno smartphone da 500 euro, per un totale di 1300 euro, il consumatore avrà la possibilità di pagare il totale 1050 euro, in quanto lo smartphone verrà scontato a 250 euro.

Prestate attenzione però, la campagna promozionale corrente non è attiva su tutto il territorio nazionale, ma solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Euronics Dimo. Controllate l’ultima pagina indicata qui sotto per scoprire le corrette location in cui potrete sfruttare il meccanismo descritto nell’articolo.