Vodafone: le Special Minuti arrivano a 50GB a partire da soli 6 euro

Storicamente Vodafone risulta il gestore con più consensi in giro per l’Europa, soprattutto da quando ha concentrato le sue energie in abito mobile. La sua fama precede il marchio, soprattuto per via del 4G dell’azienda, che risulta la rete più estesa in tutto il continente.

Questo però, almeno secondo le statistiche degli ultimi 6 mesi, non è bastato a limitare un nuovo concorrente che da due anni sta lavorando in maniera impeccabile. Iliad infatti, con le sue offerte low cost e piene di contenuti, ha portato via proprio a Vodafone tantissimi utenti, scatenando un continuo gioco al ribasso. In quest’ultimo è caduta anche Vodafone, che ora con le sue Special Minuti è pronta a recuperare utenti.

Vodafone sbaraglia la concorrenza con le sue Special Minuti mai viste a prezzi così bassi prima d’ora

Vodafone Special Minuti 50GB:

Minuti per le chiamate illimitati verso tutti i gestori in Italia e Unione Europe

50GB di connessione dati in 4.5G ogni mese

PREZZO: 6,99 euro tramite Winback

tramite Winback Per tutti i gestori virtuali, per Iliad e Kena Mobile a 7,99 euro

Vodafone Special Minuti 30 GIGA

Minuti per chiamate illimitate verso tutti i gestori in Italia e in Europa

30 Giga in 4G per la connessione web ogni mese

PREZZO: 6 euro al mese

al mese Per tutti coloro che passano da FastWeb e alcuni operatori virtuali

Vodafone Special Minuti 20GB