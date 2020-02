La tariffa Wind All Digital 40 è una delle offerte Passa a Wind attualmente presenti in listino ed è rivolta ai nuovi e già clienti del gestore, i quali possono procedere con l’attivazione tramite il sito ufficiale dell’operatore. La tariffa è disponibile ad un costo abbastanza conveniente e permette di ricevere quantità non indifferenti di minuti e Giga di traffico dati, ma non solo. Wind permette di personalizzare la promozione aggiungendo anche una buona quantità di SMS mensili, sostenere una spesa extra decisamente irrisoria.

Passa a Wind All Digital: la tariffa propone minuti, SMS e Giga di traffico dati in 4.5G!

I nuovi e già clienti che decidono di attivare la straordinaria tariffa Wind All Digital 40 possono ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri; e 40 GB di traffico dati in 4.5G. Le seguenti soglie prevedono una spesa mensile di soli 14,99 euro, da saldare tramite credito residuo. Ma aggiungendo una spesa di soli 0,99 euro al mese è possibile ricevere anche 200 SMS verso tutti i numeri.

L’operatore permette di procedere con l’attivazione senza sostenere costi di attivazione e offre la possibilità di richiedere la disdetta della tariffa in qualsiasi momento; senza incappare nei costi di disattivazione solitamente previsti.

La spesa mensile include anche alcuni servizi extra. Infatti, i clienti possono utilizzare il servizio di navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica e l’SMS MyWind senza sostenere costi aggiuntivi.

E’ utile ricordare che tutti possono ottenere l’offerta richiedendola online ma nel caso in cui si desideri rinunciare alla consegna tramite corriere della nuova SIM, sarà possibile ritirarla presso uno dei punti vendita; saldando una spesa extra di 4,99 euro.