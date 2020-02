La passa a Vodafone pensata per combattere la crescente diffusione degli operatori telefonici virtuali e Iliad, è sicuramente la Special Unlimited, una promozione dal retrogusto incredibilmente interessante, nonché da uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

A differenza di quanto potremmo effettivamente pensare, la Special Unlimited è ad oggi distribuita esclusivamente in versione operator attack, ciò sta a significare che l’accesso risulta essere limitato ad una ristretta cerchia di fortunati consumatori che si ritrovano ad essere in una condizione ben definita. La limitazione nasce dalla portabilità obbligatoria da Iliad o da un MVNO (attenzione però, è esclusa LycaMobile); il costo iniziale da sostenere corrisponde a 10 euro per l’acquisto della SIM ed a 12 euro per la promozione in sé, mensilmente poi si dovranno versare 7 euro tramite addebito diretto sul credito residuo.

Passa a Vodafone: la promozione che tutti vorremmo attivare

A conti fatti però i contenuti effettivamente offerti sono un qualcosa di unico nel suo genere, parliamo di 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da minuti illimitati per telefonare a chiunque in Italia con SMS illimitati da poter inviare ad ogni numero di telefono.

L’accesso, come detto, è legato alla portabilità da un determinato operatore telefonico, la richiesta dovrà essere necessariamente presentata direttamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non sul sito ufficiale o altrove. La massima velocità di navigazione possibile è pari a 600Mbps in download, senza costi aggiuntivi. Segnaliamo infine la totale assenza di alcun tipo di vincolo contrattuale di durata che limita la portabilità.