Si sente sempre più spesso parlare di OPPO Find X2, anche perché lo smartphone è stato protagonista di numerosi leak, specie in questo ultimo periodo. Quelle di cui siamo in possesso, tuttavia, sono informazioni che non sono state ancora confermate ufficialmente e che si fondano su voci diffuse da fonti considerate più o meno attendibili.

Per conoscere con esattezza e nel dettaglio quali sono le caratteristiche di questo nuovo, potente e promettente smartphone, dovremo attendere ancora qualche giorno. L’evento di presentazione è stato fissato al prossimo 22 Febbraio a Barcellona, qualche giorno prima dell’apertura del Mobile World Congress. A comunicarlo è stata la stessa OPPO, con una grafica promozionale.

OPPO Find X2, cosa sappiamo sullo smartphone che verrà presentato al Mobile World Congress?

Quel che sappiamo, è che OPPO Find X2 dovrebbe presentare uno schermo WQHD+ da 6,5 pollici con bordi curvi. Nonostante ciò, non si tratterebbe di un display a cascata, ed i bordi non sarebbero così curvi come quelli di un Huawei Mate 30 Pro, per esempio. Il pannello sarà di tipologia OLED, presenterà il formato 20:9 e supporterà una frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

OPPO Find X2 dovrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 865 accompagnato da un co-processore M1 personalizzato, per ottimizzare l’autonomia dello smartphone. Per quanto riguarda il comparto fotografico, è probabile che il nuovo smartphone di casa OPPO integri il nuovo sensore Sony IMX689 da 48 MP, con autofocus omnidirezionale in sostituzione di quello a doppio pixel. Oltre ciò, OPPO Find X2 dovrebbe presentare un sensore IMX708 (una grandangolare) ed un teleobiettivo da 13 MP, con supporto allo zoom ibrido 5X.