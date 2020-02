La tecnologia ci rende tutti più vicini, ma anche più soli. L’abuso dei Social – che paradossalmente hanno l’obiettivo di estendere e rafforzare la nostra cerchia di amicizie – ed i ritmi sempre più frenetici della vita odierna, hanno portato molte persone ad isolarsi.

Contro la solitudine e l’isolamento sociale si scaglia Nextdoor, il Facebook dei quartieri. Per chi non lo sapesse, Nextdoor è un nuovo Social pensato per mettere in contatto gli utenti che vivono in uno stesso quartiere. Per tale motivo, a tutti gli iscritti viene richiesto di verificare il proprio indirizzo e la propria identità, così da garantire la sicurezza degli utenti e preservare l’app da uno scorretto utilizzo. Grazie a Nextdoor, gli utenti hanno la possibilità di conoscere i propri vicini, organizzare delle attività, chiedere informazioni, ritrovare un oggetto smarrito, vendere prodotti usati e tante altre cose che si potrebbero fare con il vicinato.

Nextdoor e “La mia porta è aperta”, l’iniziativa per combattere la solitudine a partire dal vicinato

Nextdoor ha lanciato la campagna di sensibilizzazione La mia porta è aperta, con la quale intende spingere i vicini di casa a trovare una soluzione alla solitudine a partire dal conoscere e stringere legami con chi ci abita accanto.

“Naturalmente – afferma Amedeo Galano, Head of Community di Nextdoor per l’Italia – il primo passo per conoscersi è quello di incontrarsi con i propri vicini ad esempio per un caffè o un aperitivo. Come ha dimostrato l’indagine che abbiamo condotto è emerso che a partire dal lancio dell’iniziativa queste due parole sono state menzionate, in poco tempo, più di 1.400 volte”.

Ci sono stati casi in cui qualcuno è stato in grado di coinvolgere molte persone, come quello di Chiara, che dopo aver creato un club del libro attraverso l’app, ha organizzato un aperitivo contro la solitudine aperto a tutti, a prescindere dall’età. O ancora il caso di Sandra, che è riuscita ad organizzare una cena con dieci persone; e quello di alcuni abitanti del quartiere di Bruzzano a Milano, che sono riusciti ad organizzare una raccolta alimentare per i più bisognosi.

Grazie a questa iniziativa, Netxdoor ha permesso di abbattere quei muri che possono indurre le persone a soffrire di solitudine, fungendo come un vero e proprio aggregatore sociale. Gli utenti italiani, poi, hanno dimostrato una grande sensibilità e raccolto una quantità di adesioni assai maggiore rispetto a quelle raggiunte da altri Paesi. Intanto, vi lasciamo alle parole di Ilaria Merici, psicologa e psicoterapeuta dello Studio Porta Nuova a Milano, a proposito dell’importanza di contrastare la solitudine.