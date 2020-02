NASA: potrebbe arrivare un importante aiuto finanziario

Se la NASA realizzerà il suo obiettivo di tornare sulla Luna entro il 2024, avrà bisogno di molti soldi in un ordine molto breve – e questo potrebbe essere imminente. L’amministrazione Trump sta proponendo uno dei più grandi budget della NASA negli anni come parte del suo ultimo budget, stanziando 25 miliardi di dollari per l’agenzia spaziale contro i 19 miliardi di dollari del primo anno dell’amministrazione e 22 miliardi di dollari per quest’anno. Quasi 3 miliardi di dollari sarebbero destinati alla creazione dei veicoli necessari per il programma Artemis . Il bilancio è inoltre pronto a delineare i costi completi di Artemis e fornire una tabella di marcia più chiara per la missione del 2024.