Quali sono stati i migliori giochi della settimana secondo la redazione di TecnoAndroid? Sono stati davvero molti i giochi che abbiamo scaricato sui nostri smartphone Android. Alcuni, però, ci hanno conquistato più di altri, grazie alla grafica, al gameplay e alle ore di divertimento che ci hanno assicurato. Bando alle ciance, ecco le nostre proposte.

E’ come Clash Royale, ma ambientato nell’universo di Magic: The Gathering, il primo gioco di carte collezionabili al mondo. Scegli un Planeswalker, crea e migliora il tuo mazzo e sfida giocatori di tutto il mondo in fantastiche battaglie in tempo reale della durata di 3 minuti. Evoca le tue unità, lancia potenti incantesimi e distruggi il Planeswalker nemico per conquistare la vittoria e scalare la classifica!

In attesa di League of Legends: Wild Rift (versione mobile del celebre MOBA realizzato dalla Riot Games), abbiamo provato quello che attualmente potrebbe essere considerato il miglior MOBA per mobile. Mobile Legends: Bang Bang propone un classico gameplay 5v5 con mappe a tre corsie ed una vasta quantità di eroi tra cui scegliere, ognuno con una serie di abilità uniche.

Gioco di ruolo basato su Sword Art Online: Alicization, terza stagione dell’anime con protagonista Kirito ed il suo gruppo di amici che, grazie all’utilizzo di un particolare casco (il NerveGear), vengono catapultati nel mondo virtuale di un gioco di ruolo multigiocatore di massa. L’unica pecca del gioco è che non è disponibile la traduzione italiana, per cui sarà necessario masticare un po’ di inglese se si vuole capire qualcosa della storia.

Versione mobile dell’amatissima serie di Mario Kart, con nuove mappe ispirate a città famose ed alcuni dei principali piloti del titolo. Qualche giorno fa, è stata estesa l’esperienza multi-giocatore Online a tutti gli utenti, il che aggiunge un tocco di divertimento in più. E’ adesso possibile sfidare giocatori casuali, persone nelle vicinanze o creare delle lobby personalizzate per gareggiare contro gli amici.