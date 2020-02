CoopVoce: ChiamaTutti Top 10 e Easy per pochi euro, è tutto incluso

Molte realtà affacciatesi per la prima volta nel mondo della telefonia, e in special modo quella mobile, non hanno raccolto alcun frutto. Tale rischio si è palesato anche di fronte a CoopVoce, gestore virtuale che inizialmente proprio non se la passava bene. Successivamente però, fortunatamente per il provider, si è deciso di cambiare strategia, in modo da cominciare a guardare sempre più avanti.

Il percorso del gestore di casa Coop, è mutato drasticamente, offrendo molte più opportunità di guadagno al provider stesso. Il lancio di tante nuove offerte molto più congeniali al fabbisogno degli utenti, ha consentito una crescita esponenziale. Attualmente CoopVoce infatti risulta uno dei provider più amati in assoluto, visti i suoi prezzi e soprattutto i contenuti all’interno delle soluzioni proposte. Non a caso una recente indagine condotta da Altroconsumo avrebbe dimostrato che CoopVoce è il provider più affidabile di tutti.

CoopVoce: canta convenienza e affidabilità grazie alle nuove ChiamaTutti Top 10 e ChiamaTutti Easy

Dare una svolta era ciò che ci voleva; CoopVoce attualmente sta infatti raccogliendo i frutti di una strategia nettamente azzeccata che continua a muoversi verso nuovi traguardi. L due offerte attualmente presenti sul sito ufficiale risultano infatti convenienti ed allo stesso tempo soddisfacenti in merito al contenuto proposto.

La ChiamaTutti Easy, soluzione da 5 euro mensili, permette di utilizzare ogni mese 300 minuti verso tutti, 300 messaggi verso tutti e 3 giga di traffico 4G. La ChiamaTutti Top 10 invece risulta molto più fornita con un prezzo che tocca i 10 euro mensili. Al suo interno ci sono minuti senza limiti per le telefonate, 1000 SMS verso tutti e 10 giga di traffico internet in 4G.