Comet entusiasma i consumatori che vogliono riuscire a risparmiare il più possibile con i propri acquisti, riuscendo difatti a lanciare un volantino Tasso Zero al cui interno troviamo prezzi bassi su alcuni dei prodotti più in voga del periodo.

Il possibile acquirente è facilitato dalla presenza della possibilità di una rateizzazione senza interessi, ovvero un prestito da restituire poi con rate fisse addebitate direttamente sul conto corrente indicato in fase di registrazione. Il guadagno è notevole, ma ricordate comunque che sarà assolutamente necessario presentare le buste paga dei mesi precedenti, nonché ovviamente superare un determinato livello di spesa.

Volantino Comet: le offerte fanno contenti gli utenti

La campagna promozionale riparte con alcuni ottimi prezzi su tantissimi modelli di smartphone, svariando dalle fasce alte, sino ai più economici. I top di gamma presi in considerazione sono all’incirca sempre gli stessi, e riguardano i vari Huawei P30 Pro a 699 euro, Galaxy S10 o Note 10 Lite a 679 e 629 euro, per finire poi con un medio di gamma come l’Oppo Reno 2 a 499 euro.

Scendendo leggermente di “categoria”, tuttavia, si possono incrociare anche occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il volantino infatti non disdegna la presenza di Xiaomi Redmi Note 8 Pro, distribuito alla modica cifra di 269 euro, passando per Xiaomi Redmi Note 8T, Huawei P Smart Z, Huawei P30 Lite, P Spmart+ 2019, Nova5T, Galaxy A51, Galaxy A71 e similari.

Il volantino Comet non si ferma ovviamente qui, sfogliando le pagine che potete trovare elencate a questo link, infatti, avrete anche la possibilità di scoprire quali sono gli altri prezzi bassi e gli sconti pensati dall’azienda, nonché applicati sulle più svariate categorie merceologiche.