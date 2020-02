La Casa di Carta sta per arrivare su Netflix con una nuova incredibile stagione ricca di colpi di scena e nella quale i suoi personaggi potrebbero vedersela davvero bruttissima. A breve verrà effettivamente pubblicata sul servizio di streaming online, portando con sé alcune novità importanti ed inaspettate.

Nel corso degli ultimi anni, la serie ha raccolto tantissimi consensi da parte di utenti di tutto il globo, diventando anche un’icona per le festività inerenti al Carnevale o Halloween. La trama parlava inizialmente di un gruppo di rapinatori, capitanati da “Il Professore”, il cui obiettivo era di rapinare la zecca di Stato, mettendo in atto un piano assolutamente ben congeniato e ricco di dettagli; l’idea non era di rubare il denaro ai contribuenti, quanto stamparselo in proprio, sperando di apparire come “paladini” della giustizia contro il sistema, nell’ottica ovviamente di non fare del male ad anima viva. Tutto, come potete tranquillamente immaginare, è andando al contrario di quanto effettivamente pensato; nel corso delle prime due stagioni si sono susseguiti imprevisti, intrighi amorosi e colpi di testa, sfociando comunque nella buona riuscita del piano congeniato.

La Casa di Carta 4: ecco quando saranno pubblicati i nuovi episodi

Dato il grandissimo successo riscontrato dalla serie, Netflix ha giustamente pensato di assecondare le richieste degli utenti, arrivando addirittura a lanciare una terza ed una quarta stagione. La precedente si è conclusa con la probabile morte del personaggio Nairobi e la cattura di Lisbona, ma tutto lascia immaginare che ad Aprile 2020, quando verranno pubblicati i nuovi episodi, si possa assistere ad un vero ribaltone.