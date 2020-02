La promozione che tutti stavamo aspettando è sicuramente la Play Power Digital 60GB di 3 italia, una soluzione tramite la quale l’utente ha la possibilità di ottenere l’accesso a 60 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile, essendo in parallelo obbligato a pagare un contributo non superiore ai 6,99 euro al mese.

Di base l’offerta in oggetto è distribuita solamente sul sito ufficiale, ciò sta a significare che l’attivazione non sarà possibile nei vari punti vendita, ma l’utente si ritroverà essere costretto a completare l’acquisto da casa con spedizione presso il proprio domicilio. Ciò porta ad un notevole sconto sul costo iniziale da sostenere, a conti fatti si dovranno versare solamente 20 euro con 20 euro di credito residuo già inclusi (non sono previste cifre aggiuntive a quanto scritto).

3 Italia: la Play Power Digital 60GB è ancora la migliore

All’interno della promozione di 3 Italia trova posto un bundle quasi invidiabile, parliamo a tutti gli effetti di 200 SMS da inviare a chiunque si desideri, di illimitati minuti per telefonare ad ogni numero in Italia o di 60 giga di traffico dati alla velocità del 4G.

Il prezzo fisso è di 6,99 euro al mese a tempo indeterminato, da versare direttamente tramite il credito residuo della SIM che si è obbligati ad acquistare. Essendo distribuita in versione operator attack, ricordiamo non essere accessibile a prescindere dalla provenienza, ma risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per gli utenti che si ritrovano in possesso di un numero di un operatore telefonico virtuale (sono da considerarsi esclusi Kena Mobile e ho.Mobile) con portabilità obbligatoria.