Per far passare più velocemente il tempo nell’attesa di alcuni videogiochi per cui il popolo nerd è in trepidazione (come ad esempio Cyberpunk 2077, The Last of Us parte II, o anche il remake di final Fantasy VII), ci piacerebbe consigliarvene una serie in uscita proprio questo mese di Febbraio. I giochi di cui parleremo sono quelli in uscita per Xbox One, Nintendo switch, PlayStation 4 e PC.

Ecco quali sono i giochi in uscita a febbraio per queste console

Appena il 4 febbraio scorso, pochi giorni fa, è uscito per PS4, Monster Energy supercross 3. Il gioco prevede il multiplayer on-line, le scuderie ufficiali del campionato attuale di Supercross, e un editor più ampio di piloti: in sostanza una maggiore cura rispetto ai giochi precedenti. Sempre il 4 febbraio, è uscito per la PS4, Zombie Army 4 Dead War (per coloro che amano sparare), nonché una sorta di gioco di ruolo chiamato The Dark Crystal Age of Resistance Tactics.

Per quanto riguarda invece PC e Google Stadia, servizio di gioco in streaming di Google, uscirà il 14 febbraio Darksiders Genesis. Ricordiamo inoltre l’uscita di Dreams, di Warriors Orochi 4 Ultimate, e anche di un aggiornamento di Street Fighter 5, la Champions Edition (con 200 skin alternative e 40 lottatori diversi). A partire dal 18 febbraio, vi ricordiamo invece l’uscita di Bayonetta & vVanquish 10th Anniversary Bundle, il cofanetto, e lo sparatutto Hunt Showdown, un survival Horror. Per Wasteland Remastered bisognerà invece aspettare il 25 febbraio, ricordandovi inoltre che a breve uscirà il terzo episodio della saga, già in lavorazione al momento attuale. Queste sono una lista selezionata di alcuni dei molti giochi che usciranno questo mese, buon divertimento!