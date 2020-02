L’operatore 3 Italia ha recentemente deciso di prorogare fino al prossimo 24 febbraio 2020, salvo altre proroghe, le proprie offerte ed opzioni aggiuntive dedicate ad alcuni clienti selezionati.

Le offerte in questione sono denominate Tre per Te e arrivano a proporre fino a 100 GB di traffico internet ad un prezzo davvero conveniente. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

3 Italia proroga le offerte denominate Tre per Te

Iniziamo subito con le opzioni dati di 3 Italia, che continuano anche nel mese di febbraio. Più precisamente parliamo della 8 Giga per Te a 2.99 euro al mese, 10 Giga per Te a 3.99 euro al mese, 12 Giga per Te a 4.99 euro al mese e 15 Giga per Te a 5.99 euro al mese. Le opzioni in questione non prevedono alcun costo di attivazione ed il bonus viene consumato al termine dell’eventuale bundle già attivo sulla propria linea. L’addebito sarà effettuato direttamente sul credito residuo della SIM Card o sul metodo di pagamento utilizzato dall’opzione principale.

In caso di addebito su carta di credito o conto corrente, il giorno dell’attivazione corrisponderà alla data fissa di rinnovo delle soglie, mentre l’addebito avverrà alla data di addebito dell’opzione principale. Nel caso in cui si scelga l’addebito su credito residuo, il giorno del primo addebito su base mensile corrisponderà alla data fissa di rinnovo.

Sono state prorogate fino al 24 febbraio 2020 anche alcune offerte di 3 Italia dedicate ai già clienti con vincolo scaduto o in scadenza. Un’offerta interessante potrebbe essere la Power, All-In e Free che prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali, 300 SMS verso tutti i numeri nazionali e 60 GB di traffico internet al prezzo di soli 11.99 euro al mese. Per scoprire tutte le altre offerte prorogate, non vi resta che visitare il sito ufficiale dell’operatore.