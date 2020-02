Suburra è una serie televisiva italiana targata Netflix, ambientata nella città di Roma, che narra le vicende della malavita all’interno della capitale, ai giorni nostri. A partire dal 2017 sono uscite la prima e la seconda stagione in streaming sulla piattaforma e hanno avuto un enorme successo. I fan della serie, sono già da un po’ in attesa che esca la terza stagione, che sarà anche la stagione conclusiva della storia.

Cosa sappiamo su Suburra 3 e sulla data d’uscita

Già il 2 aprile del 2019 era stata comunicata sul Twitter di Netflix Italia, l’intenzione di produrre la terza stagione di Suburra e successivamente un altro Twitter risalente al 4 Dicembre 2019 aveva ufficialmente comunicato il fatto che questa sarebbe stata l’ultima stagione. Sulla trama possiamo dirvi ben poco, infatti non si sa ancora niente su quelle che saranno le vicende di questa nuova stagione. È chiaro che vedremo finalmente come si concluderanno le vicende lasciate in sospeso in precedenza. A questo proposito, ciò che sappiamo è da chi sarà composto il cast che farà parte di questa ultima stagione:

Aureliano Adami protagonista della storia, sarà come sempre interpretato da Alessandro Borghi ;

protagonista della storia, sarà come sempre interpretato da ; Alberto Spadino Anacleti, interpretato da Giacomo Ferrara ;

interpretato da ; Gabriele Lele Marchilli , ovvero Eduardo Valdarnini ;

, ovvero ; Sara Monaschi interpretata dall’attrice Claudia Gerini;

interpretata dall’attrice Il personaggio di Amedeo Cinaglia recitato da Filippo Nigro

recitato da E infime Francesco Acquaroli nei panni di Samurai

Non sappiamo ancora niente sull’eventuale partecipazione di nuovi attori, neanche l’ingresso di nuovi personaggi. Lo scorso ottobre sono stati aperti i casting per la serie, pertanto è possibile presupporre che la data d’uscita, che ancora non conosciamo, potrebbe cadere intorno all’autunno 2020.