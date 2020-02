Manca solo una manciata di giorni all’arrivo ufficiale della nuova gamma di smartphone top di gamma del colosso Samsung, eppure continuano ad arrivare ancora indiscrezioni. La versione standard del nuovo trio dell’azienda sudcoreana, cioè il Samsung Galaxy S20, è stato avvistato sulla pagina ufficiale di Amazon UAE (Emirati Arabi Uniti).

Samsung Galaxy S20: ecco la scheda tecnica

Numerosi rumors e leaks ci hanno già fornito tantissime informazioni riguardanti i nuovi top di gamma targati Samsung, ma ora ecco che arriva una sorta di conferma quasi “ufficiale” della scheda tecnica della versione standard Galaxy S20. In primis, dalla pagina ufficiale di Amazon possiamo subito avere una conferma riguardo al design di questo smartphone: Infinity-O Display in stile Galaxy Note 10 e Note 10 Plus e tripla camera rettangolare posteriore.

Dal punto di vista tecnico, viene confermata la presenza di un Dynamic AMOLED Display con una diagonale da 6.2 pollici in risoluzione QHD+ e con un refresh rate pari a 120Hz. Il form factor del pannello, invece, è pari a 20:9. Come già accennato, al centro del pannello è presente un piccolo foro dove è alloggiata una selfie camera da 10 megapixel. In ambito fotografico è poi confermata la presenza di un sensore teleobiettivo da 64 megapixel con zoom ottico 3x e con possibilità di registrare video in risoluzione 8K a 30 fps. Gli altri due sensori saranno poi da 12 megapixel ciascuno.

Il SoC presente a bordo sarà l’Exynos 990 accoppiato a 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Ci sarà poi una batteria da 4000 mAh e come versione del software ci sarà Android 10. Come ultima news, infine, la pagina di Amazon ci ha svelato il prezzo di vendita del terminale. Il prezzo sarà pari a 3112 AED, pari cioè a circa 770€ al cambio attuale. Tuttavia, presso il nostro mercato il prezzo verrà sicuramente aumentato. Staremo a vedere quanto costerà effettivamente in Italia il nuovo Samsung Galaxy S20.