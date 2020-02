L’annuncio della nuova console marchiata Sony è ormai imminente, infatti dopo un’attesa quasi snervante l’azienda ha finalmente deciso di creare una piattaforma web dedicata a quello che sarà il prodotto principe del suo mercato.

Sony Interactive Entertainment (SIE), ha annunciato che la console arriverà nei salotti nella prossima stagione natalizia.

Si è già parlato spesso di specifiche tecniche, con varie ipotesi emerse in rete durante i mesi, ma ora è proprio Sony a far tacere tutti, infatti ha recentemente pubblicato quelle che saranno le specifiche definitive della sua console.

Specifiche davvero strabilianti

Stando a quanto dichiarato, PS5 monterà un SSD personalizzato, che accorcerà drasticamente i tempi di caricamento e migliorerà la gestione dei mondi di gioco.

A muovere il tutto ci penserà una CPU AMD Zen2 a 8 core e 16 Threads, supportata a livello grafico da una GPU RDNA (Radeon DNA).

Grandi novità anche in tema controller, che sarà dotato di tecnologia tattile piuttosto che la convenzionale tecnologia di vibrazione, con un cambiamento anche a livello dei grilletti L2 e R2, i quali riconosceranno l’entità della pressione ricevuta.

In ultima istanza avremo anche un’unità hardware di elaborazione audio dedicata per un sonoro tridimensionale migliorato e più fine.

Questo cocktail di caratteristiche garantirà alla console la possibilità di fornire un output video d’uscita per i giochi fino ad 8K.

Non mancherà comunque il supporto ottico che permetterà la lettura di Blu-ray Ultra HD.

Confermata inoltre la retrocompatibilità con i titoli PlayStation 4.

Un concentrato allo stato puro di tecnologia non c’è che dire, non rimane dunque che attendere Natale 2020 per poter finalmente godere della nuova console, rimanendo anche in attesa della risposta di Microsoft e della sua Xbox.