Uno dei tentativi di frode online più utilizzato dai cyber-criminali e maggiormente conosciuto dagli utenti per via dell’intensità con la quale si presenta è il phishing. Il termine indica letteralmente lo scopo dei malfattori, infatti si tratta di una truffa che mira a rubare i dati sensibili delle vittime “pescandole” tramite pagine fraudolente create da hacker esperti che le utilizzano per trafugare le informazioni inconsapevolmente fornite dagli stessi utenti colpiti.

Truffa online: le email phishing attaccano tutti gli utenti, ecco come prevenire i rischi!

Seppur infimo e molto rischio, il phishing, può essere prevenuto tramite una serie di accorgimenti alla portata di tutti. Anche i meno esperti, infatti, possono scampare il pericolo ricordando quali sono le principali caratteristiche delle email phishing; ed evitando di favorire il compimento della truffa online.

A tal proposito, dunque, si ricorda che le email fraudolente si presentano tramite un indirizzo che, nonostante possa inizialmente apparire affidabile, si avvicina soltanto a quello ufficiale dell’ente sfruttato come espediente. Ma sarà sempre presente un carattere differente al quale è fondamentale prestare attenzione. Inoltre, è opportuno non lasciarsi ingannare dalla grafica e dai loghi contraffatti presenti nelle comunicazioni. I malfattori hanno ormai perfezionato i loro attacchi, tanto da riuscire a ricreare pagine graficamente identiche a quelle ufficiali ma in grado di trafugare tutte le informazioni inserite dalle vittime. Il link di accesso a questi siti clone è un altro elemento sempre presente nelle email phishing, senza questo la truffa online non può essere portata a termine.

E’ molto importante, dunque, identificare questi elementi e ignorare tutti i messaggi contenenti l’invito a verificare o aggiornare i propri dati personali. Si raccomanda di non dar adito anche a quelle email riguardanti la possibilità di riscuotere premi; o che esortano a risolvere problemi riguardanti lo stato delle proprie carte di credito. In tutti questi casi è sufficiente eliminare il messaggio e, soprattutto, non cliccare sul link suggerito dagli hacker.