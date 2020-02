Per alcuni, questa funzionalità è davvero utile. Per altri, non così tanto. Ed è così che Netflix ha deciso di rendere possibile, per gli utenti, disattivare la riproduzione automatica dei contenuti, e si applica, distintamente, sia alla riproduzione automatica dell’episodio successivo di una serie TV, sia a quella delle anteprime, queste ultime riprodotte mentre si sfoglia il catalogo Netflix.

Sappiamo, infatti, che a prescindere dal dispositivo utilizzato, una volta concluso l’episodio di una serie TV, Netflix procede automaticamente con la riproduzione dell’episodio successivo, senza che l’utente lo selezioni manualmente. Allo stesso modo, quando si sfoglia la home-page di Netflix, vengono automaticamente riprodotti trailer di anteprima di una serie TV o di un film.

Netflix, come disattivare la riproduzione automatica dei contenuti

Adesso, è possibile disattivare queste impostazioni, che per alcuni utenti potrebbero risultare poco gradite. Per farlo, in entrambi i casi dovrai accedere a Netflix dal browser Web. Seleziona la voce Gestisci i profili dal menu, e poi il profilo sul quale desideri disattivare questa funzionalità, nel caso in cui dovessero essercene più di uno.

A questo punto, deseleziona la voce Riproduci automaticamente l’episodio successivo di una serie su tutti i dispositivi, se vuoi impedire la riproduzione automatica degli episodi su un qualsiasi dispositivo (smartphone, tablet, PC o quel che sia). Se, invece, desideri disattivare la riproduzione automatica dei trailer dei film e delle serie TV, basta deselezionare la voce Riproduci automaticamente le anteprime mentre sfogli su tutti i dispositivi. Ovviamente, puoi attivare/disattivare solo una delle voce oppure entrambe. A te la scelta!