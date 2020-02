Motorola l’anno scorso ha ufficializzato il suo primo smartphone pieghevole denominato Razr, molto simile al modello di punta di ormai 10 anni fa. Il dispositivo dovrebbe arrivare a breve anche nel mercato italiano, in una nuova colorazione.

In rete è infatti spuntata una nuova probabile colorazione per il dispositivo, stiamo parlando del colore oro. I dettagli sono stati diffusi in rete dal noto leaker Evan Blass. Scopriamo ulteriori dettagli.

Motorola Razr 2020 sarà disponibile anche nella colorazione oro

Come anticipato precedentemente, il noto leaker Evan Blass ha diffuso in rete alcuni nuovi dettagli e nuove immagini di una colorazione dorata del nuovo pieghevole del colosso. Le immagini hanno mostrato alcune finiture nella nuova colorazione Oro, presenti sia nella parte inferiore che attorno al modulo fotografico. Per il momento Blass non ha riferito se la nuova variante completerà anche delle caratteristiche tecniche o solamente estetiche.

Al momento non sappiamo fornirvi ulteriori dettagli, tanto meno se Motorola presenterà questa nuova colorazione a livello globale e soprattutto se avrà un prezzo diverso dalla versione standard. Vi ricordiamo però che Razr 2020 arriverà in Italia nella colorazione nera al prezzo di 1.599 euro. Il dispositivo presenta uno schermo da 6.2 pollici in risoluzione 876 x 2142.

Monterà un processore Qualcomm Snapdragon 710 octa core con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di memoria interna non espandibile. Monterà anche una fotocamera principale da 16 megapixel che potrà registrare video a 4K dotata anche di flash doppio. La batteria è di 2.510 mAh ed il sistema operativo pre installato Android 9.0 Pie. Non ci resta, a questo punto, che attendere l’arrivo ufficiale nel mercato italiano.