Abbiamo già visto diverse volte come la Lego, la famosissima azienda di mattoncini da costruzione, sia in grado di tirare fuori idee sempre più carine, e soprattutto sempre al passo con i tempi. Abbiamo già parlato delle recenti creazioni quali la Tesla Cybertruck è il modellino della Stazione Spaziale Internazionale. Nel frattempo naturalmente, sono già stati preparati nuovi progetti che usciranno a breve sul mercato.

Quali sono i nuovi progetti della Lego

Parlando di questi nuovi modelli, la linea Creator Expert Classic car, intende lanciare sul mercato la classica Fiat 500. Con un probabile prezzo di 79,99 euro, La macchina sarà lanciata sul mercato con un totale di 960 pezzi per set e molto probabilmente sarà disponibile già ad aprile 2020. Le caratteristiche di questa macchina saranno molto simili a quella originale: il colore giallo della carrozzeria, il tettuccio apribile in tessuto nero, e le fattezze si baseranno sul modello di Fiat 500 L risalente al 1968. All’interno di questo set non sono incluse parti cromate, proprio come nel caso del set della Harley Davidson.

Ma non è tutto: un altro dei progetti imminenti della Lego, sarà la riproduzione in scala 1:8 della Technic Lamborghini! Non è stato ancora rivelato il nome del modello prescelto, ma sappiamo che sarà disponibile già dall’1 giugno di quest’anno, pertanto non dovrebbe mancare molto prima di arrivare a tale rivelazione. La Lamborghini si dichiara molto entusiasta di questa nuova collaborazione con la grande azienda Danese Lego. In poche parole, all’interno dei Lego Store, già da quest’estate sarà possibile acquistare questa supercar di cui al momento non conosciamo ancora il prezzo.