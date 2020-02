Secondo un laboratorio con sede in California si profila uno scandalo attorno al nuovo Apple iPhone 11 Pro, poiché il top di gamma di Cupertino esporrebbe i consumatori a una radiazione con tasso di assorbimento specifico di 3,8 W per kg, quando il limite fissato dalla FCC è solo 1,6 W/kg.

La base di questa affermazione così forte risiede in alcuni test eseguiti dal laboratorio californiano utilizzando le linee guida della FCC. Dunque iPhone 11 Pro è stato testato a cinque millimetri di distanza, mentre altri esperimenti effettuati non sono stati ancora diramati pubblicamente.

Scandalo iPhone 11 Pro: emette il doppio di radiazioni consentite

Anche i vecchi modelli di iPhone sono stati approcciati con test analoghi, e tuttavia l’autorità FCC ha eseguito dei nuovi controlli sui device in questione dimostrando che hanno operato entro i limiti legali dei valori SAR.

Tutti i vecchi iPhone passati al vaglio della FCC hanno riportato un valore al di sotto del limite legale massimo sancito in 1,6 Watt per chilogrammo, e si tratta di una soglia molto sicura per l’essere umano. Il limite FCC è infatti uno dei più conservativi rispetto agli altri enti certificatori, e anche se i livelli raggiunti nell’esperimento di iPhone 11 Pro sono risultati superiori a quel confine, i valori in questione non rappresentano un pericolo per la sicurezza o la salute.

In attesa che Apple dica la sua sull’argomento, ricordando che anche la FCC è stata accusata di aver in qualche modo falsificato dei report in passato, ricordiamo che chi è preoccupato per l’esposizione alle radiofrequenze pericolose possono sempre limitare l’esposizione indossando cuffie auricolari in chiamata. In alternativa si può usare la funzione vivavoce.