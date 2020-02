HONOR lancia Magic Watch 2 sul mercato italiano e sbarca su TIKTOK

HONOR sfrutta l’occasione del lancio sul mercato italiano di HONOR Magic Watch 2 e sbarca ufficialmente su TikTok. Il noto brand leader nel mondo della telefonia arriva a popolare anche il social musicale che da qualche mese sta spopolando in giro per il mondo .

Tornando a HONOR Magic Watch 2, non c’è scelta migliore per coloro che amano personalizzare lo smartwatch a propria immagine e somiglianza. Sono infatti presenti watch faces personalizzabili e quattro diversi cinturini. Quattro sono anche i Tiktokers Er Gennaro, Cora&Marilù, Luca Daffrè e Charlie Moon, selezionati da HONOR per una challenge nel mondo della danza. Lo scopo di HONOR su TikTok è quello di mostrare al meglio la missione del colosso e sei prodotti da esso lanciati, ovvero contribuire alla creazione di un nuovo mondo, sempre connesso, che abiliti i giovani ad esprimere il proprio potenziale e la propria personalità, cavalcando i trend del momento.

Una nuova opportunità sul nuovo social del momento

Anya Zelenkov, Marketing&Communication Manager di HONOR Italia, dichiara: “Noi di HONOR amiamo le personalità uniche. Come brand nato per la Gen Z, vogliamo supportare i giovani che vogliono essere padroni della propria vita, che non hanno paura di mostrarsi al mondo, perché no, anche su TikTok, con sfide fuori dall’ordinario”. Dal prossimo 7 al 12 febbraio ecco quindi la #WatchMyMagic Challenge, proprio su TikTok. Utilizzando il filtro ufficiale “MagicWatch2” i Tiktokers e utenti potranno attivare ogni icona muovendo la mano e creando una coreografia creativa sullo stile dei Tiktokers coinvolti nella challenge.

Lo sticker ufficiale rappresenta il quadrante di un orologio in cui appare il naming del nuovo prodotto. Al centro, ci saranno 3 adesivi che richiameranno le features principali del prodotto: un cuore (per la modalità misurazione della frequenza cardiaca), una batteria (per mettere in mostra i 14 giorni di autonomia che il device garantisce) e un uomo in movimento (per mettere in luce le diverse modalità di fitness che l’orologio offre).

Gli utenti che parteciperanno alla challenge, dovranno seguire il canale ufficiale Honor_Italia su TikTok e usare l’hashtag dedicato alla campagna: #WatchMyMagic.

Più si partecipa e si è creativi, più ci sarà la possibilità di vincere i premi in palio, tra cui lo smartphone della serie X, HONOR 9X, l’ultimo arrivato HONOR Magic Watch 2 e la smart band best-buy di questa stagione, HONOR Band 5.

HONOR Magic Watch 2 è disponibile sul mercato italiano al prezzo di €169.99. La nuova invenzione di casa HONOR mostra dunque l’eccellenza dei prodotti indossabili di HONOR, dotato di una durata di batteria pari a 14 giorni garantita dal Kirin A1 Chipset, delle tecnologie di monitoraggio della salute e dello sport, dei quadranti personalizzabili e dei quattro diversi tipi di cinturini.

Il tutto comprende solo HONOR MagicWatch 2(46mm), la batteria di HONOR MagicWatch 2(42mm) dura fino a 7 giorni.