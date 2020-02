Esselunga rinnova la propria campagna promozionale lanciando una nuova offerta tech tramite la quale il consumatore avrà la possibilità di acquistare un buonissimo prodotto Xiaomi ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima.

Se la scorsa settimana vi parlavamo dell’ottima occasione per acquistare un Apple iPhone Xs a 599 euro, oggi si resta ugualmente nell’ambito smartphone, ma si è deciso di tornare nel mondo Android con la promozione attivata sullo Xiaomi Redmi Note 8T. L’acquisto, salvo esaurimento anticipato delle scorte, dovrà essere completato solo ed esclusivamente nei negozi Esselunga entro il 19 febbraio 2020.

Volantino Esselunga con un ottimo prezzo sullo Xiaomi Redmi Note 8T

Sebbene non appartenga a tutti gli effetti alla fascia alta del mercato, lo Xiaomi Redmi Note 8T ha attirato l’interesse dei consumatori per l’ottimo rapporto qualità/prezzo.

La scheda tecnica parla di uno smartphone con display da 6.3 pollici FullHD+, un processore octa-core da 2.GHz, 4GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore (48 + 8 + 2 + 2 megapixel, suddivisa in principale, grandangolare, zoom ed effetto bokeh), una frontale da 13 megapixel, chip NFC, sistema operativo Android 9 ed una ampia batteria da 4000mAh (senza dimenticare i 64GB di memoria interna).

Tutto questo con un esborso veramente ridottissimo, soli 169 euro per l’acquisto della versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi. In negozio saranno disponibili varie colorazioni, ma vi conviene scegliere il più rapidamente possibile, le scorte potrebbero essere a tutti gli effetti molto limitate e non venire reintegrate nel corso del tempo.