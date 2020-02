Diesel ed elettrico non riescono a convivere pacificamente. Le cose peggiorano ulteriormente con l’arrivo del nuovo motore del futuro. Riscrive nettamente i termini della disputa che negli ultimi tempi ha visto la demonizzazione del gasolio cedere agli inequivocabili fatti riportanti la netta inferiorità degli Electric Vehicle.

Stando a recenti rapporti ufficiali vi sarebbero almeno 5 buoni motivi per premiare il Diesel al di sopra delle auto a batteria. Ma presto tutto questo non avrà più senso con l’arrivo delle Fuel Cell, nuovi sistemi in grado non solo di ridurre le emissioni nocive ma anche di garantire un rifornimento ultra rapido ed ultra conveniente. Ce ne parla Felix Gress di Continental, in quella che è una chiara previsione di un prospero futuro dei motori.

Diesel ed elettrico già storia: il carburante dei prossimi anni sarà il futuro della guida

Nel corso di una recente intervista il profilo del motore ad idrogeno è stato anticipato da Gress. il quale ha confermato la perdita di interesse delle case costruttrici per i motori benzina, diesel, GPL, metano ed elettrico. Tutto si concentrerà sull’idrogeno conveniente sul fronte costi e tempi di ricarica. In appena 5 minuti si potrà fare il pieno nel rispetto dell’ambiente. Entro i prossimi 5 anni si inizieranno a concretizzare le prime reti di distribuzione carburante con la previsione di riuscire ad impattare il mercato di massa entro il 2030.

Intanto si è cominciato a parlare anche del Torio, un componente industriale che potrà essere impiegato per le auto. Avrà una resa incredibile. In un recente post si è scoperto che basterebbe un solo grammo per garantire la resa chilometrica di diverse migliaia di litri di benzina.