Tim, Wind, Vodafone e 3 Italia nuovamente segnalate da parte di tantissimi consumatori con una loro scheda telefonica attiva perché periodicamente si ritrovano con il credito telefonico azzerato. Purtroppo, si tratta di una situazione spiacevole per numerosi clienti visto le segnalazioni numerose inviate.

I motivi per cui il credito telefonico può essere azzerato possono essere i costi occulti della propria compagnia telefonica oppure abbonamenti telefonici non richiesti che si attivano in automatico. Ecco qualche dettaglio in più nel paragrafo successivo.

Costi nascosti o abbonamenti telefonici: le cause del credito telefonico azzerato

Le compagnie telefoniche Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia spesso hanno dei servizi telefonici a pagamento e secondo la tariffa telefonica del cliente possono essere gratuiti o meno. Per esempio, la Segreteria telefonica ha un costo per i clienti Tim (il prezzo varia in base alla tariffa attiva), Vodafone (1,50 Euro in caso di utilizzo), e 3 Italia (0,20 centesimi di Euro per ogni messaggio ascoltato).

Come la Segreteria Telefonica, anche il servizio Ti ho cercato ha un costo per i clienti Wind (0,19 centesimi di Euro alla settimana), Tim (1,90 Euro al mese), Vodafone (0,12 centesimi di Euro al giorno) e 3 Italia (1,50 Euro al mese).

Insomma è bene prestare molta attenzione alla tariffa di interesse e prima di attivarla è bene controllare ogni dettaglio dei costi. Un’altra causa del credito telefonico azzerato, però, sono i fastidiosi abbonamenti telefonici.

Questi abbonamenti si attivano oramai durante la navigazione in rete se ci si trova in una pagina web poco sicura oppure tramite un click sbagliato su un banner pubblicitario. Si tratta di servizi che hanno un costo poiché offrono qualcosa ai clienti: lettura dell’oroscopo, chat per adulti, suonerie personalizzate, e così via.

Solitamente hanno costi settimanali che variano dai 5,00 Euro ai 10,00 Euro. Infatti, si consiglia di controllare periodicamente i servizi attivi sulla propria scheda telefonica perché sono servizi che non hanno bisogno di un reale consenso e non notificano la loro attivazione.