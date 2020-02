L’ultima versione del sistema operativo di Google, Android 10, è da poco approdata sui primi smartphone compatibili e in molti ancora attendono la disponibilità dell’aggiornamento. Ciò nonostante, il progetto di Android 11 comincia a farsi sempre più concreto, tant’è che in Rete sono emerse già le prime informazioni a riguardo. Ovviamente, trattandosi di una versione aggiornata del sistema operativo di Google per dispositivi mobile, oltre a novità puramente estetiche, ci si aspetta anche l’introduzione di nuove funzionalità, volte a rendere l’utilizzo di un cellulare Android sempre più smart e veloce.

In questo senso, si spiega la necessità di inserire un nuovo pulsante che permetta, agli utenti, di stampare un documento o un’immagine dal proprio smartphone Android in modo immediato, senza passare dapprima per il menù di condivisione del file, dal quale poi è concesso stabilire manualmente il dispositivo di stampa, così come accade attualmente.

Android 11, un nuovo tasto per stampare velocemente documenti ed immagini dallo smartphone

Con Android 11, verrà introdotto un nuovo pulsante di stampa per inviare direttamente un documento, un’immagine o una qualsiasi altra tipologia di file al servizio di stampa predefinito dell’utente. Il tutto emerge dal codice di una nuova tecnologia che un ingegnere di Mopria Alliance avrebbe inviato ad AOSP (Android Open Source Project).

Stando a quanto si legge dalla descrizione del commit, questa nuova funzione rende più semplice la stampa di un file su una qualsiasi stampante supportata, mentre la gestione dell’invio dei contenuti al servizio di stampa viene affidato a PrintManager, che si occuperà di rendere la risoluzione del file adeguata per la stampa. Sarà anche possibile stabilire le opzioni di adattamento e riempimento, nonché le dimensioni delle immagini da stampare.