Amazon Dating è una piattaforma di dating online che riprende la stessa interfaccia del noto sito di e-commerce, creata da Ani Acopian e Suzy Shinn. Ovviamente si tratta di uno scherzo, anche se molto divertente.

Sulla piattaforma Dating del colosso di Seattle non troveremo libri, videogiochi o film, bensì persone in carne ed ossa con cui è possibile trascorrere una giornata in compagnia, più precisamente quella di San Valentino. Scopriamo i dettagli.

Amazon Dating, un divertente scherzo

Questa divertente piattaforma, unisce le caratteristiche tipiche della nota piattaforma di e-commerce a quella delle più famose applicazioni pensate appositamente per trovare l’anima gemella, quali Tinder e molte altre. Come anticipato precedentemente, la piattaforma è stata creata da Ani Acopian e Suzy Shinn, due artiste che si occupano di animazione, ma è ovviamente uno scherzo.

Sulla piattaforma Dating basta cliccare su uno dei profili presenti per scoprirne “diversi prezzi” in base alla “bontà del prodotto”, non mancano recensioni e valutazioni che aiutano l’utente a scegliere una persona o un’altra. C’è anche la possibilità di aggiungere dei filtri, come l’altezza della persona e, in caso si preferisca un accompagnatore più avanti con l’età. Amazon Dating invita inoltre a scegliere velocemente, per evitare di rimanere senza partner proprio la sera di San Valentino.

Sui rispettivi profili Twitter, Ani Anicopian e Suzy Shinn ci tengono comunque a sottolineare che il progetto è uno scherzo, anche se questo non ha condizionato la cura dei dettagli, punto forte del sito. Proprio come la piattaforma originale, anche su Amazon Dating è possibile trovare “offerte del giorno” o “i prodotti più venduti”.