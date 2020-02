Nel corso di queste settimane invernali vi abbiamo mostrato una serie di offerte di telefonia winback dedicate agli utenti intenzionati ad effettuare la portabilità del numero. Tra gli operatori più attivi su questo fronte troviamo 3 Italia.

In attesa dell’unione con le reti Wind, il gruppo commerciale di 3 Italia garantisce a tutti i futuri utenti la convenienza della promozione All-In Power Special Edition.

3 Italia mette Iliad nei radar con la nuova offerta da 100 Giga internet

Obiettivo di 3 Italia è quello di lottare alla pari con Iliad. In questa precisa fase storica, è infatti il gestore francese a dettare la tendenza del mercato con le sue ricaricabili che prevedono consumi no limits a prezzi stracciati. La risposta di 3 Italia si mantiene su una stessa rotta: gli utenti potranno attivare un’offerta che prevede 100 Giga per la navigazione internet ad un costo molto conveniente.

La All-In Power Special garantisce quindi minuti ed SMS illimitati più 100 Giga al prezzo di rinnovo mensile di 11,99 euro. A questo prezzo va aggiunta solo una quota una tantum dal valore di 10 euro: questa spesa sarà necessaria per l’attivazione della SIM. A discrezione degli utenti, poi, sarà possibile aggiungere a questa ricaricabile anche uno smartphone da acquistare a rate.

Con All-In Power Special Edition ci sono anche i classici servizi extra. In primo luogo gli utenti potranno contare sulla connessione 4G ed anche sul servizio Giga Bank per poter riutilizzare tutti i Giga non utilizzati nell’arco dei trenta giorni. Al tempo stesso sarà possibile partecipare al programma Grande Cinema per ingressi scontati nelle sale di tutta la nazione.