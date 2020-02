Come ben sappiamo, ormai, il 2020 sarà un anno di fondamentale importanza nell’ambito dell’innovazione tecnologica. In particolar modo l’Italia è pronta ad adottare le più recenti tecnologie e, dopo il lancio definitivo del 5G, arriva ufficialmente anche la prima rete WiFi gratuita. Nata da un progetto del Ministero per lo Sviluppo e l’Economia in collaborazione con l’Agenzia per l’Italia Digitale, la rete internet pubblica sbarcherà molto presto in tutte le città ed in tutti i comuni Italiani, raggiungendo entro il prossimo anno oltre 60 milioni di abitanti italiani. Già dai prossimi mesi, quindi, centinaia di migliaia di Italiani potranno decidere se abbandonare, o meno, la connettività 3G, 4G e 5G offerta dai principali operatori telefonici nazionali, come Tim, Wind, Tre, Vodafone e Iliad. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo.

WiFi gratis: sbarca in Italia la connettività Internet gratuita

Ad oggi le antenne della nuova rete “Piazza WiFi Italia”, sono già attive in ben 2726 comuni sparsi in ogni angolo della penisola. In queste zone, quindi, i cittadini Italiani possono navigare in Internet senza nessuna limitazione e a costo zero. Stando a quanto riportato sul sito ufficiale del progetto, però, i comuni che verranno raggiunti entro il prossimo anno dalla rete WiFi gratuita sono oltre 7500. Per questo motivo, quindi, il Governo ha messo a disposizione una mappa ufficiale attraverso la quale è possibile visionare in tempo reale tutte le zone in cui la rete WiFi è già attiva.

Per poter accedere alla prima rete WiFi Italiana bisognerà quindi seguire la seguente procedura: