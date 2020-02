WhatsApp ci ha abituato a grandi sorprese nel corso della sua storia oramai più che decennale. Rispetto agli anni degli esordi, la piattaforma di messaggistica istantanea non può essere più considerata come una semplice piazza virtuale utilizzata per comunicare con questo o quel contatto della rubrica.

WhatsApp, i pagamenti via chat diventano una realtà anche in Italia

Negli ultimi anni su WhatsApp sono state introdotte funzioni come le videochiamate, le chiamate di gruppo, la possibilità di cancellare messaggi già inviati. Inoltre, con l’arrivo delle Storie, la chat si è trasformata anche in un piccolo prototipo di social in scia a quanto fatto da Facebook ed Instagram.

Il futuro di WhatsApp è già scritto. Il servizio amplierà gli strumenti a disposizione di tutti gli utenti. Ad esempio, durante i mesi precedenti gli sviluppatori hanno lavorato ad un’estensione volta a favorire i pagamenti proprio attraverso le conversazioni.

WhatsApp ha sperimentato in India un inedito tool che consente ad ogni persona di inviare piccole somme di denaro agli amici della rubrica attraverso pochi click ed attraverso le varie chat. Il sistema ricorda molto da vicino la tecnologia già passata in rassegna da PayPal.

Ebbene, la notizia di queste ultime ore è che dopo aver iniziato la sperimentazione in India, questo servizio a breve sarà disponibile anche in altri paesi. Il team di WhatsApp spera di introdurre il suo sistema di pagamenti nelle principali nazioni occidentali già entro la fine di quest’anno. Tra le nazioni che saranno compatibili con questo sistema della chat risulta essere presente anche l’Italia.