Il volantino Euronics, in particolar modo quello attivo nei negozi Euronics Dimo, lancia la campagna “Facciamo a metà” promettendo sconti del 50% su ogni acquisto effettuato dall’utente, solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio stesso.

Avete capito bene, quanto vi racconteremo, almeno per il momento, non risulta essere disponibile online o altrove sul territorio italiano. Il meccanismo che ruota attorno alla campagna promozionale non è innovativo o mai visto prima, ma porta indubbiamente l’utente ad avvicinarsi considerevolmente all’acquisto di un nuovo prodotto di tecnologia.

Non perdetevi le offerte ed i codici sconto Amazon disponibili solo ed esclusivamente sul nostro canale Telegram.

Volantino Euronics: le offerte sono davvero alla portata di tutti

Fino al 19 febbraio 2020, tutti coloro che acquisteranno 2 prodotti in negozio, di cui uno almeno del valore di 499 euro, potranno ricevere uno sconto del 50% sul meno caro rispetto alla coppia. Non vengono poste limitazioni particolari alle categorie merceologiche coinvolte, sono da considerarsi esclusi solamente i marchi Apple, Dyson, Bose, iRobot, console game o acquisti multipli di due smartphone, PC, notebook, fotocamere o tablet.

Per il resto tutto è lecito, ma ricordate, la riduzione verrà applicata solo ed esclusivamente sul meno caro della coppia, non sarà possibile scegliere a prescindere il prodotto da scontare. Per chiarezza, facciamo un piccolo esempio: ipotizzando di acquistare un elettrodomestico da 600 euro ed uno smartphone da 400 euro, per un totale di 1000 euro, in cassa pagheremo solamente 800 euro, in quanto lo smartphone verrà ridotto del 50% arrivando a costare solamente 200 euro.

Maggiori informazioni nelle pagine indicate qui sotto.