Si parla spesso di truffe online e telefoniche perché i metodi sviluppati oramai sono innumerevoli, ma in questi ultimi giorni ad attirare l’attenzione è un’altra notizia. A quanto pare, i ruoli si sono invertiti e a truffare questa volta sono gli stessi consumatori che hanno ideato un nuovo metodo per pagare meno la bolletta della luce elettrica. Eccovi svelati maggiori dettagli nel paragrafo successivo.

Bollette luce a costo zero: ecco la nuova truffa ideata da tantissimi consumatori

A quanto pare tantissimi consumatori con l’aiuto di un oggetto, reperibile facilmente sul mercato, sono riusciti a pagare molto di meno la bolletta della luce elettrica. Con un semplice ed economico magnete, i truffatori, sono riusciti a modificare il campo elettromagnetico interno del proprio contatore diminuendo i KWh.

Si discute di questa notizia già da diversi mesi perché nel 2019 le autorità hanno colto in fragrante diversi consumatori che hanno adoperato questo metodo. In particolare, ad essere sorpresi sono stati 10 clienti di Enel e il fatto è accaduto a Roma.

Proprio per questo motivo, i controlli attualmente sono molto più accurati e la stessa Enel si sta impegnando duramente per introdurre dei nuovi controlli grazie ai feedback dei suoi clienti che hanno deciso di denunciare i truffatori.

Comunque sia, le segnalazioni da parte di vicini o di altri utenti continuano ad aumentare notevolmente di numero ancora oggi. Infatti, la Polizia Italiana in collaborazione con la società elettrica si sta impegnando per approfondire le indagini e scoprire gli illeciti che adoperano ancora questo subdolo metodo.