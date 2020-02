Tim, Vodafone, Iliad, Wind e 3 Italia sono i principali gestori italiani presenti sul mercato mobile da ormai molti anni. Tantissimi consumatori si affidano ai loro servizi perché riescono a ricoprire gran parte del territorio italiano, ma in tanti vogliono affidarsi al gestore telefonico che permette di navigare in rete alla massima velocità del 4G.

Fortunatamente, a scoprire l’operatore telefonico migliore in termini di velocità è OpenSignal con un suo recente studio. Eccovi svelati tutti i dettagli a riguardo.

Velocità 4G: ecco chi è il migliore tra Tim, Vodafone, Wind e 3 Italia

OpenSignal è una società molto nota per le sue innumerevoli analisi sulla velocità delle reti mobili. Secondo quanto dicono i risultati, l’operatore telefonico che si aggiudica il primo posto è Tim. Con soli pochi punti di differenza troviamo Vodafone, e infine al terzo posto c’è Wind Tre.

In particolar modo, il gestore telefonico blu batte Vodafone sulla fruizione di video, per la velocità di upload e per la latenza più bassa. Il gestore telefonico rosso, invece, si aggiudica il primo posto in termini di disponibilità del segnale 4G con una percentuale di 86,9%, mentre il gestore telefonico blu si aggiudica il secondo posto con 83,6%.

Il gestore telefonico Iliad si aggiudica il terzo posto superando Wind Tre con un punteggio pari a 76,4%.

Per quanto riguarda il download, ancora una volta il podio è per Tim con una velocità media di 25,7 Mbps. Ad aggiudicarsi il secondo posto è Vodafone con una velocità media di 24,8 Mbps, mentre il terzo posto è per Iliad con 15,6 Mbps.

È importante sapere che questi risultati possono variare in qualsiasi momento, in quanto i gestori telefonici appena citati sono sempre a lavoro per migliorare le loro prestazioni.