Nel corso del 2019 si è spesso sentito parlare del 5G e di tutte le tecnologie innovative ad esso collegate, come ad esempio l’Internet of Things e le nuove forme di Intelligenza Artificiale. Come c’era da aspettarsi, però, non sono mancate le fake news che, come ormai consuetudine, hanno puntato a diffondere disinformazione e panico fra gli Italiani che si approcciavano per la prima volta al nuovo mondo del 5G. Nello specifico sono state molteplici le bufale legate alla radiazioni emesse dalle antenne 5G ma, fortunatamente, queste notizie sono state prontamente smentite.

Nonostante ciò, però, questo allarme ha permesso ad un vecchio problema di tornare nuovamente a galla, ovvero quello delle radiazioni emesse dagli Smartphone. Sono ancora in molti, infatti, i consumatori a credere che le onde elettromagnetiche emesse dagli Smartphone siano dannose per la salute. Recenti test, però, hanno smentito il tutto classificando le radiazioni emesse degli smartphone come non-ionizzanti, ovvero non possono provare tumori e mutazioni genetiche. Ciononostante, però, esistono alcuni dispositivi con tasso di assorbimento specifico elevato, valore SAR, che rischiano di danneggiare i tessuti muscolari con cui sono a contatto. Scopriamo quindi di seguito quali sono i Device maggiormente pericolosi.

Radiazioni Smartphone: ecco quali sono i modelli più pericolosi

Ecco la lisa completa degli Smartphone con valori SAR elevati: