L’operatore virtuale PosteMobile ha recentemente deciso di prorogare nuovamente, fino al prossimo 18 febbraio 2020, le proprie offerte Creami WeBack e Style che offrono fino a 50 GB di traffico internet.

Le offerte appena menzionate utilizzano il meccanismo dei credit, come la maggior parte delle offerte dell’operatore, che verranno scalati al raggiungimento di 1 minuti di conversazione, all’invio di 1 singolo SMS o per 1 MB di navigazione utilizzato.

PosteMobile proroga nuovamente le Creami WeBack e Style

Partiamo subito dalla Creami WeBack, attivabile solamente online e prevede credit illimitati per chiamare tutti i numeri mobili e fissi nazionali e inviare SMS a tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico internet sotto rete 4G a soli 9.99 euro al mese. Il meccanismo di questa offerta è abbastanza particolare, il cliente infatti riceverà ogni mese 1 euro di ricarica gratis per ogni 10 Giga non utilizzati. Se dunque alla fine del mese avrete utilizzato solamente 9 GB su 50, riceverete una ricarica di 4 euro.

L’erogazione del bonus in questione avviene nella data di rinnovo del piano, prima dell’addebito mensile del canone. Il bonus potrà essere utilizzato per il rinnovo del piano. Non è invece utilizzabile per il traffico internazionali, in roaming fuori dall’Unione europea o verso numerazioni non geografiche. La Creami WeBack offre fino a 4.68 GB di traffico fati in roaming UE.

La seconda offerta, denominata Creami Style prevede invece 500 credit per chiamare tutte le numerazioni nazionali e internazionali nei paesi dell’Unione Europea e per mandare SMS, più 5 GB di traffico internet a 5 euro al mese. In caso di extrasoglia l’utente potrà attivare l’opzione 5 Giga extra al prezzo di 1 euro in più al mese fino ad un massimo di due volte dell’arco di 30 giorni. Per maggiori informazioni, visitate il sito ufficiale dell’operatore.