Presente tra i metodi di pagamento preferiti da chi acquista soprattutto online, PayPal rappresenta un colosso indiscusso in questo settore. Molto apprezzato dagli utenti per diverse caratteristiche e garanzie che lo stesso servizio offre, purtroppo anche esso è condizionato da una spiacevole realtà ossia il non essere incolume alle truffe operate dai cybercriminali. Recenti segnalazioni hanno infatti svelato che anche questa modalità di pagamento è inficiata dalla corruzione di cerca di impossessarsi dei risparmi altrui. Per fortuna, però, riconosce le truffe ai danni di PayPal è molto semplice: vediamo come mai.

Le truffe arrivano su PayPal: ecco a cosa prestare attenzione

Recenti email sono pervenute su diversi indirizzi di posta elettronica e purtroppo hanno ingannato molti utenti a causa di una grafica molto rassomigliante a quello ufficiale utilizzata dal team di PayPal.

Come è possibile notare dallo screenshot sopra riportato, le nuove truffe risultano essere molto simili alle comunicazioni ufficiali, ma tralasciando un’apparente somiglianza grafica e analizzando il corpo del testo ci si può accorgere subito di alcuni dettagli molto dubbiosi. Anzitutto, citando lo stesso servizio clienti di PayPal, riportiamo che: “[la società] non ti contatta mai tramite email o telefono per chiederti di comunicare i dati del tuo conto bancario o della carta o altri dati personali.” smascherando così l’intera email in un semplice colpo.

Se questo punto non dovesse esaurire eventuali dubbi, possiamo comunicarvi che un secondo elemento che svela subito la truffa è, poi, il saluto: la società americana non utilizza mai formule come “Ciao Cliente“, ma bensì adopera sempre nome e cognome dell’intestatario del conto così da confermare di essere ufficiale e in possesso di dati che solo lei potrebbe detenere.

Questi sono solo due punti utili a capire subito se vi trovate in presenza di una truffa, in ogni caso per chi volesse approfondire la questione, il team ha redatto una vera e propria guida utile a difendersi dal phishing. Dov’è possibile leggerla? Proprio a questo link.