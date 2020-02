La Special Minuti 50 giga è indubbiamente una delle passa a Vodafone più desiderate e chiacchierate dell’ultimo periodo, sopratutto per la capacità di offrire la possibilità agli utenti di attivare addirittura 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G.

A differenza della Special Unlimited 7, riservata in esclusiva agli uscenti da Iliad o da un virtuale, la suddetta passa a Vodafone risulta essere molto più limitata e precisa, vi potranno accedere solamente i consumatori che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Kena Mobile, BT Enia Mobile o LycaMobile, e nessun altro. Il costo da sostenere inizialmente equivale a 12,10 euro, con l’aggiunta di 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; il canone fisso da versare mensilmente, tramite addebito diretto su credito residuo, sarà pari a 9,90 euro.

Passa a Vodafone con la Special Minuti 50 giga

La Special Minuti 50 giga nasconde ugualmente al proprio interno tantissimi contenuti, anche se di qualità inferiore rispetto alla precedente. Ecco allora che si potranno sfruttare minuti senza limiti per telefonare a chiunque si desideri, nonché 50 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.

Quest’ultima non presenta limitazioni particolari, se non i 600Mbps in download previsti dallo standard di comunicazione. Ricordiamo infine essere completamente assente alcun tipo di vincolo contrattuale, il consumatore potrà decidere di abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza rischiare di essere costretto a pagare una penale. L’attivazione della promozione, infine, è da considerarsi possibile solo ed esclusivamente presso i punti vendita sparsi per il territorio, non sul sito ufficiale o altrove in Italia.