La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha recentemente eliminato una serie TV, dopo il lancio, pochi giorni fa, della prima stagione. Il motivo è da addebitare al basso livello di audience.

Stiamo parlando della serie TV intitolata Spinning Out, lanciata sul catalogo della piattaforma lo scorso 3 gennaio 2020. Tutti i programmi di sviluppo sono stati cancellati.

Netflix cancella la serie TV Spinning Out dopo solamente una stagione

Non avremo una seconda della serie TV appena menzionata, in quanto i dati di audience del telefilm non erano in linea con le aspettative della piattaforma. Spinning Out vede la presenza dell’attrice Kaya Scodelario, nel ruolo di Kat Baker, una pattinatrice che, a causa di una brutta caduta, si sta per allontanare dall’attività agonistica. Nel frattempo trova però una nuova possibilità grazie alla collaborazione con l’atleta Justin Davis, interpretato da Evan Roderick.

All’interno del cast troviamo anche Willow Shields (Hunger Games), January Jones (Mad Men), Will Kemp (Reign), Amanda Zhou, Svetlana Efremova (The Americans), Mitchell Edwards (All American), David James Elliott (JAG) Sarah Wright Olsen (Parks and Recreation). Non si tratta purtroppo di una novità, capita molto spesso che la piattaforma cancelli una nuova serie TV che non riceve un audience aspettato dall’azienda.

Nell'ultimo mese comunque sono state inserite moltissime nuove serie, nuovi film e documentari, che potranno compensare la mancanza di Spinning Out.