NASA: Christina Koch ritorna sulla Terra dopo un record di 328 giorni

Koch, insieme all’astronauta europeo Luca Parmitano e al cosmonauta russo Alexander Skvortsov, lasciò l’ISS alle 12:50 ET. Intorno alle 4 del mattino, il loro veicolo spaziale Soyuz MS-13 è atterrato in Kazakistan e sono stati portati in una tenda medica vicina per ripristinare l’equilibrio in gravità.

NASA: il soggiorno record è stato il primo per Christina Koch

Il soggiorno da record di Koch è stato il suo primo viaggio nello spazio. Negli 11 mesi in cui era a bordo della ISS, ha orbitato attorno alla Terra 5,248 volte. Ha viaggiato a 139 milioni di miglia, all’incirca l’equivalente di 291 viaggi sulla Luna e ritorno. Ha condotto e sostenuto più di 210 indagini, e forse soprattutto, ha partecipato come soggetto di ricerca. La NASA studierà Koch per aiutare a determinare gli effetti a lungo termine del volo spaziale sul corpo umano. Tali scoperte potrebbero essere fondamentali per il ritorno della NASA sulla Luna e infine su Marte.

Prima del lungo volo di Koch, Peggy Whitson ha detenuto il record per il più lungo volo spaziale femminile per la sua missione di 288 giorni dal 2016-2017. L’astronauta della NASA Scott Kelly detiene ancora il record degli Stati Uniti per rimanere nello spazio 340 giorni consecutivi e il russo Valeri Polyakov ha trascorso in orbita 437 giorni.