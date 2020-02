Motorola presenterà forse i suoi prossimi device 5G alimentati dai chip Snapdragon 765 e Snapdragon 865 all’evento MWC 2020. Ora, gli sviluppatori di XDA hanno rivelato alcune specifiche e dettagli di progettazione dei due smartphone in arrivo.

Fonti affidabili hanno svelato che i due smartphone Moto 5G arriveranno con display curvi a “cascata”. Si dice che entrambi i device abbiano una frequenza di aggiornamento dello schermo di 90Hz, proprio come Pixel 4, OnePlus 7 e molti altri telefoni del 2019. Tuttavia, questa sarà la prima volta che Moto lancerà telefoni con frequenze di aggiornamento superiori a 60Hz.

Secondo XDA, i prossimi telefoni Motorola potrebbero essere commercializzati con il nome “Motorola One 2020”. Tuttavia, quello che sanno sono i presunti nomi in codice per i device e alcune specifiche aggiuntive. Il report afferma che il device alimentato dal chip Snapdragon 865 ha nome in codice Burton. Lo smartphone alimentato dallo Snapdragon 765, invece, ha nome in codice Racer 5G.

Secondo quanto riferito, entrambi i telefoni hanno lo stesso display curvo da 6,67 pollici, risoluzione 2.340 X 1.080 con una frequenza di aggiornamento di 90Hz. Racer 5G offre 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, insieme al SoC Snapdragon 765. Si dice anche che abbia una fotocamera principale da 48 MP, una batteria da 4660 mAh, supporto per NFC e Android 10.

Dall’altro lato, il dispositivo con il potente Snapdragon 865, chiamato Burton, dovrebbe essere fornito con 8 GB o 12 GB di RAM, una batteria da 5.170 mAh e Android 10. Non ci sono altri dettagli sulle specifiche disponibili per questo telefono.

Anche sul lato software ci saranno delle novità, con Motorola che potrebbe includere nuove funzionalità come Moto Edge Assistant, Moto Gametime e Moto Audio. Siamo sicuri che emergeranno ulteriori dettagli prima dell’evento MWC 2020.