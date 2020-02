Nel corso di questo anno e mezzo di attività oltre 4,5 milioni di schede Iliad sono state attivate. Uno dei primi obiettivi per il 2020 di Iliad è la conquista di quota cinque milioni di linee attive. La grande certezza per i futuri abbonati del gestore francese sarà la presenza di offerte low cost come la popolarissima Giga 50.

Iliad, tre servizi gratis per chi sceglie di abbonarsi

La scelta di Iliad non è giustificata soltanto dai costi più bassi del mercato telefonico. L’attivazione di una promozione a scelta, tra la Giga 50 e la Giga 40, garantisce anche la presenza di alcuni servizi extra disponibili in maniera totalmente gratuita.

Il primo esempio è quello delle telefonate illimitate verso l’estero. Gli utenti Iliad, in linea con la politica commerciale del gestore, potranno comunicare con amici e parenti in oltre 60 Stati del mondo. Sarà possibile effettuare chiamate senza limiti in tutte le nazioni d’Europa, negli Stati Uniti, in Canada ed in altri grandi paesi. In alcuni Stati, tra cui anche quelli citati, sarà possibile comunicare sia con numeri fissi sia con numeri mobili.

Grazie alle schede SIM di Iliad, anche la segreteria telefonica è a costo zero. A differenza di quanto previsto da TIM, Vodafone e Wind, non sarà più necessaria una spesa extra per l’ascolto dei messaggi lasciati in segreteria.

Con Iliad, rispetto a quelli che sono i canoni degli altri operatori, anche il piano tariffario non prevede extra mensili. La compagnia francese, infatti, i costi della ricaricabile comprendono tutti i consumi per telefonate, messaggi ed internet.