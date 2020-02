Negli ultimi tempi si è spesso sentito parlare delle differenze fra il Diesel e l’Elettrico. Un tema scottante, quindi, che divide l’intera popolazione Italiana in due parti ben distinte: chi continua ad appoggiare il Diesel sostenendo il suo potenziale e chi, invece, continua a credere nelle minime emissioni dell’Elettrico. Per mettere quindi un punto a questo a questo scontro infinito, un noto istituto tedesco ha deciso di condurre dei test sia sui motori Diesel che su quelli Elettrici. Scopriamo di seguito ulteriori dettagli a riguardo.

Il Diesel batte l’Elettrico: ecco tutta la verità sulle emissioni

Nel corso del 2019 centinaia di migliaia di automobilisti Italiani sono stati costretti a restare nelle proprie case per via dei molteplici provvedimenti presi nei confronti del Diesel. In tutta Italia, infatti, sono stati indetti centinaia e centinaia di blocchi sulla circolazione con l’obiettivo di ridurre le emissioni di CO2.

In seguito ad uno studio condotto dall’istituto Ces-Info di Monaco di Baviera, però, è stata recentemente rilevata una situazione completamente diversa da quella che tutti immaginano. I test, quindi, sono stati condotti su una Mercedes C220d e su una Tesla Model 3 e, inaspettatamente, hanno rilevato dei livelli di emissioni molto più elevati nel modello elettrico. Ecco di seguito i valori riscontrati:

il modello tedesco produce 142 grammi di CO2 per chilometro;

il modello Elettrico produce 165 grammi di CO2 per chilometro.

E’ risaputo quindi che l’elettrico rappresenta il futuro dell’ecosostenibilità ma, almeno per il momento, a causa delle batterie prodotte ancora con combustibili fossili non riesce a far emergere il suo vero potenziale green.