Credito telefonico svuotato nuovamente per diversi consumatori con una scheda telefonica Wind, Tim, Vodafone o 3 Italia attiva. Purtroppo in tanti continuano ad imbattersi in questo problema senza capirne il reale motivo.

E’ bene sapere che possono esserci due motivi per cui il credito residuo è spesso azzerato: costi nascosti del gestore telefonico oppure abbonamenti telefonici. Eccovi svelati, nel paragrafo successivo, maggiori dettagli a riguardo.

Costi nascosti di Tim, Vodafone e Wind Tre svuotano il credito: ecco quali sono

I principali gestori telefonici italiani spesso omettono che alcuni loro servizi prevedono un costo. Per esempio, la segreteria telefonica ha un costo di 1,50 Euro per i clienti Vodafone (in caso di utilizzo), per i clienti di 3 Italia ha un costo di 0,20 centesimi di Euro per ogni messaggio ascoltato e per i clienti Tim varia in base alla tariffa attiva.

Un altro servizio spesso a pagamento è Ti ho cercato poiché per i clienti Tim prevede un costo di 1,90 Euro al mese, 0,12 centesimi di Euro al giorno per i clienti Vodafone, 0,19 centesimi di Euro alla settimana per i clienti Wind e 1,50 Euro al mese per i clienti 3 Italia.

Insomma, i costi occulti possono essere numerosi e proprio per questo motivo è bene informarsi dei servizi attivi sulla propria tariffa telefonica. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare la pagina ufficiale del proprio gestore telefonico oppure chiamare il numero verde dedicato.

Abbonamenti telefonici: attenzione durante la navigazione in rete

A svuotare il credito residuo telefonico possono essere anche dei servizi telefonici che prevedono un abbonamento settimanale o mensile. Si tratta di servizi che non richiedono l’autorizzazione da parte del cliente, ma si attivano immediatamente tramite click sbagliati su banner pubblicitari o durante la navigazione in pagine web poco sicure.

Sono abbonamenti telefonici che richiedono un costo perché offrono un servizio. Quelli più attivati sono: la lettura giornaliera del proprio segno zodiacale, chat per adulti, sfondi animati, e così via.

Si consiglia, infatti, di controllare periodicamente i servizi attivi sulla propria scheda telefonica tramite il Servizio Clienti dedicato oppure tramite l’applicazione ufficiale del proprio gestore telefonico.